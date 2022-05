Calcio. Savona, la stagione è fallimentare. La Campese vince a Quiliano ed elimina i biancoblu anche dai playoff

SAVONA - CAMPESE 0-1 (10' Nania)

51' FINISCE QUA! LA CAMPESE VINCE A QUILIANO ED ELIMINA IL SAVONA DAI PLAYOFF

49' Chiappori a terra, ci sarà un surplus di recupero

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' è proprio Mattiucci lascia il posto a Da. Marchelli

42' Mattiucci a terra, proseguono le lamentele degli Striscioni.

41' Criscuolo converge da sinistra e prova il tiro a giro di destro. Buona la potenza, meno la mira

40' giallo per Balbi, Noce ravvisa una perdita di tempo

39' magia di Criscuolo sulla linea laterale, bravissimo a controllare un pallone spiovente. Noce vede la sfera uscire, sbagliando. Chiaro che in una partita così importante vedere la terna arbitrale in campo sarebbe stato più opportuno.

36' ancora un cambio nel Savona, Fancellu rileva Gallotti. Ci sarà un recupero particolarmente corposo

36' risponde Meazzi con Arrache per Nania.

35' Podestà si gioca il tutto per tutto. 3-4-3, entra Rossetti al posto di Di Roccia

32' brutta palla di Serhiienko a Komoni, il difensore costretto all'intervento da giallo

31' guadagna un corner Castagna, nulla di fatto però sulla battuta. Inizia l'ultimo quarto d'ora

28' si gioca molto poco in questi minuti, tra cambi e interventi medici. Nella Campese Macciò rileva Ardinghi

25' si è fatto male Matteo Esposito, al suo posto entra Komoni

22' bella ripartenza per il Savona che porta Castagna al tiro, si distende Balbi con bravura

20' ammonito per proteste Macagno

20' punizione dal limite per Macagno, interviene la barriera, sulla ribattuta Noce rileva un fuorigioco biancoblu

18' temperatura altissima in campo, ma non fuori. Podestà in maniche di camicia

16' ammonito Castagna. L'attaccante ha provato a sollevare Chiappori, toccato pochi secondi prima da Serhiienko

14' tifosi biancoblu encomiabili anche stasera per il sostegno agli Striscioni. "Portaci via da questa c... di categoria": i giocatori hanno ancora mezz'ora più gli eventuali supplementari per continuare la lunga corsa playoff

12' prodigio di Balbi sul tiro di Castagna, favorito dalla sponda di Vittori. Continua ad allungarsi l'elenco delle occasioni sprecate

11' out anche Francesco Esposito, corsia destra nelle mani di Serhiienko, Macagno va a sinistra

10' esce Fonjock, dentro Castagna, Savona che passa al 4-4-2

9' Podestà parla con Castagna e Serhiienko, potrebbero essere loro i primi subentranti.

8' il Savona prova a produrre il massimo sforzo, dal corner tiro a botta sicura di Kuci, destro masticato che muove oltre la linea di fondo

8' Savona pure sfortunato, il tiro di Carro Gainza trova una deviazione davanti a Balbi. Il portiere è spiazzato, la palla passa un palmo sopra la traversa

7' girata in area di Mattia Grandoni, conclusione apprezzabile ma debole e centrale, innocua per Balbi

6' giallo per Mattiucci

5' Grandoni gioca in posizione più avanzata, praticamente sulla linea di Francesco Esposito e Macagno. Savona con il 4-2-3-1

4' Fonjock in ritardo su Criscuolo, inevitabile il giallo

2' calcio d'angolo di Carro Gainza, Gallotti colpisce arretrando di testa centralmente. Balbi c'è

2' intervallo durato pochissimo, il Savona è rimasto negli spogliatoi non più di 7-8 minuti

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' dopo un minuto di recupero termina il primo tempo

42' punizione per la Campese. Forza con un mezzo esterno Criscuolo, la battuta è altissima

38' si rivede la Campese, cross laterale che trova Criscuolo. Fa buona guardia la retroguardia savonese. Sulla ripartenza ammonito Chiappori

37' Ancora un'occasione sul taccuino biancoblu, punizione di Carro, irrompe in area Kuci che in allungo calcia sopra la trasversale

36' frattura ricomposta tra Podestà ed Edo Esposito.

32' Il Savona sta alzando i giri proponendosi in questi minuti con costanza nei pressi dell'area, manca però la stoccata verso Balbi

31' gol annullato al Savona, Noce rileva una posizione irregolare sulla punizione dentro l'area. Panchina del Savona furente

30' A terra Vittori, l'attaccante sembra però potersi riprendere

29' schermaglie ripetute tra Podestà ed Esposito tra le due panchine.

28' gran recupero di Mattia Grandoni che va subito in verticale per Vittori. Oliveri va alla disperata sull'ex attaccante del Finale, Noce vede il tocco del centrale e lascia correre.

25' il Savona aveva preparato evidentemente sugli uno contro uno esterni di Macagno, ma per ora i biancoblu hanno proposto o lanci lunghi o giocate con il fantasista dentro al campo

24' ammonito Nania

23' altra palla persa in impostazione dal Savona, Mattiucci calcia però alto. Biancoblu poco sereni

21' Vittori si sgancia di testa favorendo l'inserimento senza palla di Francesco Esposito, il cross per l'accorrente Macagno sembra una formalità, ma il numero nove alza la sfera tagliando fuori il possibile tap in dell'ex giocatore della Vadese

20' il Savona comincia a calciare palloni oltre la linea difensiva ospite, Podestà continua invece a chiamare uscite esterne

17' dormita clamorosa di Fonjock che in prima impostazione si lascia portar via la palla da un avversario, il tiro di Ardinghi viene però smorzato a favorire l'intervento di Bresciani

16' contrasto tar Gallotti e Criscuolo, l'attaccante va a terra, gioco interrotto tra le proteste biancoblu

15' primo squillo di Macagno, nella giocata a cercare la zona sinistra dell'area di rigore, il mancino a incrociare termina però distante dalla porta di Balbi

12' ammonito Carro Gainza

10' Punizione di Criscuolo, colpo di testa in solitaria di Nania con la difesa biancoblu completamente piantata. Gli ospiti sono in vantaggio

10' CAMPESE IN VANTAGGIO!

9' Podestà continua a non darsi pace: "E' rigore sempre! E' rigore sempre!"

7' Balbi in ritardo su Vittori. Podestà richiama a gran voce il rigore. Noce lascia correre

6' Gallotti va subito in profondità verso Vittori, Podestà chiama invece una manovra più avvolgente sugli esterni, favorendo le iniziative di Macagno

5' confermato il 4-3-3 per il Savona con Macagno e Checco Esposito al fianco di Vittori, Grandoni sembra sganciarsi con più frequenza rispetto a Carro per sostenere la manovra offensiva

4' nel Savona risaltano le assenze del portiere Rinaldi e di Castagna, entrambi partono dalla panchina

2' punizione per la Campese, batte Criscuolo, il rimpallo favorisce Marchelli che spara subito verso la porta di Bresciani. Sfera in orbita

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAVONA: Bresciani, Kuci, Di Roccia, Carro Gainza, Gallotti, M. Esposito, Macagno, Fonjock, F. Esposito, Grandoni, Vittori.

A disposizione: Rinaldi, Fancellu, Komoni, StefanzlSerhiienko, A. Vittori, Gamba, Rossetti, Castagna.

Allenatore: Podestà

CAMPESE: Balbi, Pirlo, Chiappori, Nania, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Di. Marchelli, Ardinghi, Criscuolo, Bardi.

A disposizione: Zunino, Macciò, Pastorino, Da. Marchelli, Cenname, Arrache, Bassi.

Allenatore: Meazzi

Arbitro: Guglielmo Noce di Genova