Il Savona a caccia di orgoglio e qualità. Stasera alle 20:30 iniziano i playoff contro la Campese

Sono passate ormai diverse settimane dalla maledetta notte calcistica del Cige, dove il Savona ha dovuto abbandonare l'ambizione doverosa, visto il blasone, di risalita in Promozione.

I biancoblu immaginavano di passare le domeniche calcistiche in campo a competere per il titolo regionale, come sta avvenendo alla Sampierdarenese e alla Carcarese, ma da stasera non c'è più tempo per i rimpianti: alle 20:30 inizia infatti il percorso degli Striscioni nei playoff di Prima Categoria.

Un percorso che la tifoseria auspica lungo e brillante, per puntare quantomeno a un possibile ripescaggio che, da quanto filtrato dal Comitato Regionale Ligure, potrebbe essere ben più che una possibilità.

Avversaria di questa sera al "Picasso" sarà la Campese, squadra ben quadrata, solida e forte delle invenzioni di Criscuolo su tutto il settore offensivo.

Il Savona però, pur non essendo riuscito a battere la squadra di Meazzi in campionato, ha tutte le carte in regola per accedere alla fase regionale, a patto però (e questo è un refrain che rimbalza da inizio stagione) di mettere a terra tutto il proprio potenziale e dimostrare quel carattere che troppe volte è venuto meno nei momenti chiave del campionato.

A dirigere la partita sarà Guglielmo Noce della sezione di Genova.

Livescore e webcronaca su Svsport.it