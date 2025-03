Giudice Sportivo, Seconda Categoria. Bottiglietta in testa a mister Ghione, squalificato il campo della Nolese

C'era attesa per capire se e quali provvedimenti avrebbe adottato il Giudice Sportivo dopo le polemiche relative al big match tra Nolese e Veloce, vinto 1-0 dai granata al Mazzucco.

Un gol che, come si legge nella nota del Giudice Sportivo, ha scatenato la reazione dei tifosi di casa, con il lancio di una bottiglietta sulla testa di mister Ghione. Scontata, a questo punto, la multa oltre la squalifica del campo per una giornata.



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA B

GARE DEL 15/03/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/03/2025 CENGIO - BARDINETO

Rilevato dal referto di gara che l'incontro in epigrafe è stato sospeso dopo l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gioco a causa della sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, rilevato altresì che detto motivo di sospensione non rientra in quei fatti o in quelle situazioni che comportano l'irrogazione di sanzioni di cui all'art. 17 CGS, si dispone:

La prosecuzione della gara sospesa sul punteggio di Cengio 0 - Bardineto 2 con inizio dal 1° minuto del secondo tempo e con inizio del gioco che dovrà essere effettuato dalla squadra del Cengio.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 09/03/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

YUSUF AHMAD (CENGIO)

VAIARINI LORENZO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)



AMMONIZIONE (I INFR)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

PEROTTI LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)



GARE DEL 16/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



SOCIETÀ

NOLESE R.G. 1946 2001

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA

AMMENDA € 50,00

Al momento della segnatura del vantaggio per la società Veloce, tifosi della Nolese lanciavano dalle tribune oggetti in campo contro i giocatori della società Veloce.

Una bottiglietta d'acqua piena colpiva in testa l'allenatore della società Veloce. Il pubblico di casa minacciava di morte i giocatori avversari che erano anche obiettivo di sputi dagli spalti. La gara doveva essere sospesa per cinque minuti.

Ammenda ridotta per il comportamento tenuto dai dirigenti della Nolese che si sono attivati fattivamente per riportare la calma sul terreno di gioco.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POGGI FEDERICO (PLODIO 1997)

MORDEGLIA NICOLO (VIRTUS DON BOSCO)

CARTA MATTIA RICCARDO (ROCCHETTESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE MADRE DAVIDE (MURIALDO)

PASQUALE FRANCESCO (NOLESE R.G. 1946 2001)

TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)

POGGIO LEONARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

REBAGLIATI FRANCESCO (VIRTUS DON BOSCO)

BRUZZONE ROMAN (VELOCE 1910)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASTORINO CHRISTIAN (NOLESE R.G. 1946 2001)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

SUETTA DANIELE (VELOCE 1910)



AMMONIZIONE (VI INFR)

SCAVINO SIMONE (MURIALDO)

BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)



AMMONIZIONE (III INFR)

FIRRINCIELI PAOLO (PLODIO 1997)

CARLE MARCO (ROCCHETTESE)

GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)

BUBBA ALESSANDRO (VELOCE 1910)

VALLONE FEDERICO (VELOCE 1910)



AMMONIZIONE (II INFR)

ODELLA MARCO (MURIALDO)

DE CAROLIS EMANUELE (ROCCHETTESE)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

TALLARICO FRANCESCO (SASSELLO)

VITI BERTRAND MARIA (VELOCE 1910)

TOMASI LORENZO (VIRTUS DON BOSCO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CURCUIANU MARCO (MURIALDO)

LANDUCCI SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAMBAI SADJO (ROCCHETTESE)

SAFFIRIO ALBERTO (ROCCHETTESE)

MORIN MATTEO (VELOCE 1910)

GALLIONE TOMMASO (VIRTUS DON BOSCO)





SECONDA CATEGORIA A

GARE DEL 16/03/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 15/04/2025

SINICO LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

Per condotta ingiuriosa nei confronti del DDG.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROMBI SIMONE (PRAESE 1945)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE MARCO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

ROMDHANE MOHAMED (GOLFO DIANESE 1923)



AMMONIZIONE (II INFR)

BEN AMER YASSINE (GOLFO DIANESE 1923)



AMMONIZIONE (I INFR)

ANDOLFATTO ARTEM (GOLFO DIANESE 1923)

ABDOULAYE BAKARI BARKAI (PRAESE 1945)