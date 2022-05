Calcio a 5 non vedenti: a Berlino la nazionale del pietrese Gravina va a caccia di conferme

Continua la marcia di avvicinamento della nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti alla prossima edizione dei campionati europei, in programma dall'1 al 17 giugno a Pescara.

Gli azzurri capitanati dal pietrese Sebastiano Gravina tra oggi e domani saranno di scena a Berlino per un quadrangolare amichevole con Giappone, Polonia e Germania. Il primo impegno è fissato per le 19.00 contro la selezione nipponica, domani invece alle 10.00 è previsto il match contro la rappresentativa polacca. Sempre domani, alle 14.00, la sfida contro i padroni di casa tedeschi. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della Fispic.