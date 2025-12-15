Calcio, Cairese. Nessun gol ma ancora un risultato utile contro la Valenzana, Reinero e Sava passano al Campodarsego e al Seravezza

La Cairese continua la sua serie di risultati utili, conquistando un punto prezioso sul campo della Valenzana. Per la squadra di Roberto Floris è il quinto punto nelle ultime tre partite, ma resta il problema della scarsa efficacia offensiva: i valbormidesi hanno infatti segnato una sola rete nelle ultime cinque gare.

Dalla vittoria contro il Club Milano, la difesa però non ha ancora incassato reti, permettendo ai valbormidesi di riavvicinare la salvezza diretta.

Sul fronte calciomercato sono state confermate le partenze di Reinero e Sava, due tra le operazioni sulla carta più importanti della scorsa estate. I giocatori rimarranno entrambi in serie D. L'attaccante è passato al Campodarsego, il centrocampista al Seravezza.