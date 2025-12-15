 / Calcio

15 dicembre 2025

Calcio, Bragno. L'attività sportiva si ferma, quasi tutti i giocatori hanno trovato una nuova collocazione

Oggi è l'ultimo giorno per procedere agli svincoli e in contemporanea si concluderà anche l'avventura in campionato del Bragno.

Il fine settimana rappresentava di fatto l'ultima diga per evitare la conclusione dell'attività sportiva dei valbormidesi, ma di fatto non sono emerse novità positive sotto questo punto di vista.

Da oggi, infatti, gli ormai ex giocatori di mister Ferraro saranno ritenuti liberi e potranno trovare una nuova collocazione.

Molti di loro hanno già trovato gli accordi con le nuove società d'appartenenza, le prime ufficialità saranno comunicate a breve.

