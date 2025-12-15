Calcio, Derthona. Ritorno vincente per Pietro Buttu al “Ciccione”: "Qui ho vissuto anni splendidi" (Video)

Il saluto ricevuto dalla Gradinata Nord dell'Imperia a fine partita è soltanto una delle ultime emozioni vissute da Pietro Buttu nel pomeriggio in cui il suo Derthona ha sbancato il "Ciccione".
L'intervista"Ho fatto qui due anni splendidi, un tifo e una società speciali, un gruppo di ragazzi che porterò sempre nel cuore: e anche in questa occasione mi hanno fatto emozionare. Ringrazio la gente di Imperia per l'accoglienza" dichiara un Buttu visibilmente emozionato a fine partita.
"Venivamo da due sconfitte, questa è stata una vittoria di cuore su un campo difficile, contro un Imperia che veniva da quattro vittorie senza prendere gol. È la vittoria di tutti". Il Derthona riprende la marcia dopo i ko interni con Sanremese e Varese, in un match che per il mister della promozione del Centenario e della salvezza dell'anno scorso non sarà mai più banale, nè come tutte le altre partite