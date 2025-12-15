Edizione locale
lunedì 15 dicembre
Calciomercato. Iniziano le uscite dal Bragno, El Bouchi passa alla Rocchettese
Calcio, Serie D. Cattive notizie per gli amanti degli obblighi, tre under in campo confermati anche per il prossimo biennio
FOTONOTIZIA. Intervento ok per Fabio Rignanese, inizia la riabilitazione per l'attaccante del Savona
Calcio, Finale. I ragazzi di Alessi fermano anche la Sestrese: "Manteniamo questo livello anche nel girone di ritorno, peccato aver raccolto solo un punto" (VIDEO)
Calcio, Pietra Ligure. Filadelli si gode la vittoria nel derby: "Sento chiacchiere da bar, il lavoro di Moraglia e del suo staff è sensazionale" (VIDEO)
Calcio, Promozione. La Sestrese nega la vittoria al Finale: tutti gli scatti del 2-2 del Borel (FOTOGALLERY)
Calcio, Derthona. Ritorno vincente per Pietro Buttu al “Ciccione”: "Qui ho vissuto anni splendidi" (Video)
Calcio. Il Millesimo ci ha preso gusto, l'asse dei Piccardo mantiene in testa la squadra di Macchia
Calcio, Cairese. Nessun gol ma ancora un risultato utile contro la Valenzana, Reinero e Sava passano al Campodarsego e al Seravezza
Calcio, Bragno. L'attività sportiva si ferma, quasi tutti i giocatori hanno trovato una nuova collocazione
Calcio. Al Ligorna bastano le marce basse contro un'Albenga non pervenuta, i genovesi vincono 3-0 al Riva
Calcio, Albenga. La richiesta dei tifosi alla squadra: "Non indossate la maglia bianconera contro l'Imperia"
Calcio, Celle Varazze. Pisano psicologo dopo il successo sulla Voltrese: "Abbiamo cercato soluzioni, non alibi" (VIDEO)
15 dicembre 2025, 16:10
Calcio, Promozione. La Sestrese nega la vittoria al Finale: tutti gli scatti del 2-2 del Borel (FOTOGALLERY)
