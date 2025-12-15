 / Calcio

Calcio. Il Millesimo ci ha preso gusto, l'asse dei Piccardo mantiene in testa la squadra di Macchia

Giallorossi avanti con Ndiaye a inizio ripresam poi il pareggio di Ferrante. In pieno recupero Samuele Piccardo, sull'assist del fratello Matteo, realizza il gol partita

Il Millesimo mantiene il passo in campionato grazie al successo in extremis  contro il Golfo Paradiso. A decidere l’incontro è stato Samuele Piccardo, bravo a segnare al 93’ dopo un servizio del fratello Matteo, arrivato da pochi giorni nella sessione di mercato invernale.

La partita, giocata al San Rocco, è stata intensa e combattuta sin dai primi minuti, con entrambe le squadre determinate a trovare il vantaggio. Gli ospiti  hanno creato diverse occasioni nei primi 20 minuti: Totaro ha sfiorato il gol in due occasioni, mentre da corner Villar ha centrato il palo con una conclusione diretta dalla bandierina. Anche il Golfo Paradiso ha avuto i suoi momenti di pericolo, con Corsini che ha colpito il legno al 33’ e ha tenuto alta la tensione con una difesa solida e organizzata.

La ripresa si apre con il gol ospite: su calcio d’angolo, Ndiaye svetta di testa e supera Ragher portando il Millesimo in vantaggio al 46’. Il Golfo Paradiso reagisce immediatamente e trova il pari al 52’ con Ferrante, bravo a sfruttare una respinta corta del portiere su un tiro ravvicinato di Corsini.

Il resto della ripresa è caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e occasioni per entrambe le squadre, ma la rete decisiva arriva solo allo scadere: Samuele Piccardo insacca su assist del fratello Matteo, regalando la vittoria al Millesimo e i tre punti fondamentali in chiave classifica.
 

Golfo Paradiso 1 – Millesimo 2

Marcatori: 46’ Ndiaye (M), 52’ Ferrante (G), 93’ Piccardo S. (M)
 

Golfo Paradiso: Ragher; Zanetti, Rovegno, De Paoli, Federici (73’ Costa); Di Lisi, Portaccio (90’ Castellini), Valera Suarez (25’ Ivaldi G.), Ferrante (84’ Viacava), Corsini, Xaliloulah
All.: Bianco
 

Millesimo: Conde; Gualtieri, Cigliutti, Facello (67’ Lazzaretti), Ndiaye; Vittori A. (73’ Piccardo M.), Totaro, Gadau, Nacci (67’ Piccardo S.), Villar, Bovio (60’ Sicca).
All.: Macchia

Arbitro: Lorenzo Pettirossi di Genova

Redazione

