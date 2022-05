L'eventuale ripescaggio in Serie C della Sanremese non preoccupa il Comune: "La prossima settimana sono attesi allo stadio i tecnici federali"

Ancora 90 minuti in campionato, domenica contro l'RG Ticino , poi per la Sanremese arriverà finalmente il momento di pensare ai playoff.

I ragazzi del presidente Masu si sono contraddistinti in maniera a dir poco positiva nell'arco dell'intera stagione, tenendo testa fino alle ultime giornate a un'autentica corazzata come il Novara .

La strada che porta verso la Serie C non è però del tutto preclusa, dato che l'eventuale vittoria negli spareggi di fine stagione potrebbe aumentare in maniera rilevante le chances di un possibile ripescaggio .

Un'eventualità su cui l' Amministrazione Comunale non vuole farsi trovare impreparata, come conferma l'assessore Giuseppe Faraldi.

"Stiamo ragionando in tal senso già da tempo. Per quanto concerne le criticità più impellenti i problemi derivano dalla soletta di copertura della tribuna. Questi lavori sono già stati programmati e la prossima settimana avremo delle verifiche con l'azienda e con i tecnici: parliamo di opere che dovranno essere effettuate a prescindere dall'eventuale ripescaggio della Sanremese nella categoria superiore.

Nell'appalto saranno inseriti anche altri interventi necessari per ottenere delle certificazioni, ad esempio l'innalzamento di alcune balaustre che risultano essere non a norma.

"Ogni settore dello stadio ha un proprio accesso definito. Non ci sono criticità in merito, a meno di ulteriori prescrizioni che eventualmente ci comunicherà la FIGC. Lo stesso settore ospiti ha due accessi distinti: uno per la curva superiore e uno per la curva inferiore.