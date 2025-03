Calcio. La Nolese presenta reclamo dopo la squalifica del campo: "Difendiamo il buon nome del club e della Quinta Repubblca Marinara"

Non si è fatta attendere la replica della Nolese alla squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo, dopo la partita di domenica scorsa contro la Veloce. Il club biancorosso ha infatti appena annunciato il proprio reclamo nei confronti del provvedimento.

"La Polisportiva Nolese - si legge nella nota - ha appena inoltrato un preavviso di reclamo contro la decisione del giudice sportivo di squalificare per una giornata il campo Carlo Mazzucco. La società ritiene che il provvedimento adottato non rifletta in modo pieno e veritiero quanto realmente accaduto. Con questa iniziativa, la Polisportiva Nolese intende difendere non solo i propri interessi sportivi, ma anche il buon nome della società e l’onore della cittadinanza della Quinta Repubblica Marinara. La pratica è stata affidata ai propri legali di fiducia".