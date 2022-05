Calcio. Ceriale - Fezzanese, in palio c'è la finale regionale Juniores. La webcronaca dal Merlo

CERIALE - FEZZANESE 0-1 (24' Tartarini)

46' termina un grande primo tempo al Merlo. Fezzanese in vantaggio dopo i primi 45 minuti

45' Lorusso aggiusta la mira. Andreoli si esalta ancora una volta. Ceriale che meriterebbe il pareggio dopo un avvio difficile

43' Magoni in ritardo su Gloria. Giallo

43' anche Lorusso forza dal limite, pallone ancora più alto.

42' lo stesso Gloria ci prova con un'iniziativa personale, destro schiacciato che Andreoli controlla uscire con lo sguardo

41' Gloria a terra in area, Del Panta fa correre ad ampi gesti

37' Ceriale a un passo dal pareggio! Prima Andreoli ci mette il piedone sulla puntata di Messina, poi Lorusso non trova lo specchio davvero per centimetri.

35' le squadre hanno tirato il fiato qualche minuto fino alla volata di Messina verso l'area, Nida non trova lo spunto per calciare verso la porta di Andreoli

28' ora la partita è bellissima, si va da una parte all'altra con una facilità irrisoria. Lunghi fa tutto da solo, Vinci c'è.

27' zampata quasi dal nulla di Secco, il lob scavalca Andreoli ma anche la trasversale.

26' Messina apparecchia in maniera splendida per Lorusso, destro a giro altrettanto bello, fantastica la risposta di Andreoli

25' il vantaggio ospite nella dinamica della partita può starci. Come è arrivato lascia l'amaro in bocca per il Ceriale

24' TARTARINI SPIAZZA VINCI! FEZZANESE IN VANTAGGIO!

23' rigore per la Fezzanese. Naoui tocca la sfera prima di impattare con Guzzoni. Del Panta indica però il dischetto

21' prova Stradini il tiro a giro, senza fortuna. Ma ancora troppo spazio sulla trequarti difensiva cerialese

20' combatte infatti Messina, bravo a guadagnare un calcio d'angolo. Sulla battuta Genduso viene scavalcato dalla traiettoria del pallone, non potendo impattare nella maniera dovuta

20' il Ceriale non molla però di un millimetro nel contesto di un avvio comunque complicato. La squadra di Bortolini sta provando a limitare la spinta dei verdi.

18' ammonito Balbis. intervento in ritardo su Smecca

16' Ceriale con problemi rilevanti di distanze tra la propria linea difensiva e quella mediana. Gli ospiti hanno spesso spazio per orchestrare gioco al limite dell'area

16' iniziativa di Passeri chiusa di destro sul primo palo. Sfera a lato. Tanta Fezzanese in questo avvio

14' a terra Lunghi, altro piazzato dal vertice dell'area per i verdi. Calcia lo stesso numero 9, Vinci blocca centrale

10' punizione da posizione praticamente identica per la Fezzanese, rispetto a quella battuta in apertura dal Ceriale. Intervento in ritardo di Mouchtari su Smecca. Una telefonata per Vinci

9' ripartenza fulminea di Messina la retroguardia ospite salva sul più bello

8' il portiere biancoblu si ripete nuovamente su una palla velenosissima, Ceriale in difficoltà in questi minuti

8' Smecca converge e tira di mancino, bravissimo Vinci a ribattere nonostante la palla sia sbucata all'ultimo tra una selva di gambe

7' difesa del Ceriale pigra, deve uscire Vinci a sbrogliare la matassa

6' va Messina che trova anche la parabola a giro corretta, la sfera scende però troppo tardi scavalcando la traversa

5' punizione dal limite guadagnato da Lorusso, buona occasione per il Ceriale

4' buona lena ma nessuna occasione nei primissimi minuti. Ricordiamo il format della semifinale dopo lo 0-0 dell'andata. In caso di parità al 90' si procederà ai tempi supplementari, nel caso dovesse persistere la parità si andrà ai calci di rigore

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CERIALE: Vinci A., Mouchtari, Genduso, Secco, Naoui, Difino, Lorusso, Balbis, Messina, Gloria, Nida.

A disposizione: Gagliolo, Vinci S., Negroni, Gaino, Piotto, Melegazzi, Trevia, Biraghi, Basile.

Allenatore: Bortolini

FEZZANESE: Andreoli M., Magoni, Stradini, Lertola, Andreoli T., Tartarini, Fabrello, Passeri, Lunghi, Smecca, Guzzoni.

A disposizione: Taggiasco, Scirocco, Sciuti, Esposito, Bouhrame, Maggiari, Gianini, Fiori, Giuliano

Allenatore: Rolla

Arbitro: Emanuele Del Panta