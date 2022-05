Calcio, Prima Categoria. La Campese non si ferma e brinda anche nei playoff regionali, battuto al 90' il San Quirico, un punto per Sporting Aruroa e Psm Rapallo

Ancora una vittoria esterna per la Campese che, dopo aver eliminato mercoledì sera il Savona, è riuscita a battere in trasferta anche il San Quirico: il gol iniziale di Ardinghi è stato pareggiato da Curabba su rigore nel corso del primo tempo. Al 93' la zampata decisiva per i verdiblu a firma di Diego Marchelli.

Uno a uno invece tra Sporting Aurora e Psm Rapallo. Padroni di casa in vantaggio al 20' con Sanguineti, il pareggio rapallino dieci minuti più tardi con Salone.

Pontelungo a riposo e atteso all'esordio domenica prossima in casa della Campese.

La classifica: