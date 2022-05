Marcell Jacobs in arrivo in giornata a Savona, il siparietto con Fazio: "Ricordati la farinata"

"Ricordati mercoledì la farinata a Savona". "Ma io vado già da domani".

Questo il siparietto ieri sera a "Che tempo che fa" su Rai3 tra il conduttore savonese Fabio Fazio e Marcell Jacobs, oro alle olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella 4x100, che mercoledì 18 maggio tornerà nel campo sportivo della Fontanassa per partecipare al Meeting Internazionale Città di Savona.

"Tu mi chiami se vuoi che bisogna prenotare. Non te la dimenticare, non so come andrà mercoledì, però guarda pazzesco, non perderla" ha scherzato il presentatore nato proprio nella città della Torretta.

Jacobs, previsto in arrivo già oggi, sulla pista savonese si cimenterà nuovamente nella corsa regina dell'atletica, cercando di migliorare il 9"60 raggiunto in Giappone, dopo che proprio a Savona nel 2021 aveva stabilito il record italiano a 9"95 battendo il primato di Filippo Tortu di 9"99.

La sua ascesa al mondo era quindi partita dal nostro capoluogo di provincia. Riuscirà a migliorarsi? Festeggiando magari con la specialità savonese per eccellenza consigliata da Fazio.