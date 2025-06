Calcio. Si chiude una pagina ricca di cairesità: Matteo Giribone non è più il direttore sportivo gialloblu

E' una giornata non banale per la Cairese e la sua storia.

Dopo otto anni dietro la scrivania gialloblu, senza dimenticare ovviamente i trascorsi in campo e in panchina, Matteo Giribone ha deciso di lasciare il proprio incarico dirigenziale.

L'ormai ex direttore sportivo ha infatti deciso di prendersi una pausa dal rettangolo verde, chiudendo un bilancio nettamente positivo, con due promozioni (l'ultima dodici mesi sul campo del Terni FC) e nessuna retrocessione all'interno del proprio curriculum.

Un saluto che non ha i contorni tristi dell'addio, ma profuma di arrivederci:

"Otto anni, ante gioie e soddisfazioni, naturalmente con qualche sconfitta, ma anche questo fa parte del gioco. Come tutte le storie - ha scritto Giribone - anche le più belle, esiste una fine, anche se sono convinto che sarà solo un arrivederci. Grazie Asd Cairese 1919 e grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte durante questi anni, grazie della fiducia che avete sempre avuto in me".