Suggerimenti per le scommesse sportive in Italia

Le abitudini degli italiani, anche per quel che riguarda le scommesse sportive, sono molto cambiate negli ultimi anni. I meno giovani ricorderanno con piacevole nostalgia la schedina del Totocalcio prima e del Totogol poi, ma i tempi del 13 fortunato sono ormai davvero molto lontani.

I campionati di calcio italiani di serie A, di serie B e di Serie C non giocano più tutti insieme, in contemporanea, alla domenica pomeriggio, per volontà delle leghe, per una questione di diritti televisivi.

Per questo motivo mettere insieme le tredici partite utili per riempire una schedina settimanale interessante per i giocatori è diventato sempre più complicato.

Vero è che esiste anche l'altro lato della medaglia. Infatti, un calendario spalmato su più giorni offre la possibilità di scommettere spesso, se non addirittura di piazzare le proprie giocate ogni giorno. A questo punto però bisogna cercare d'individuare quelle che sono le migliori scommesse.

Come scegliere le migliori scommesse sportive?

Le quote fornite dai bookmaker si basano sulle probabilità, sullo storico degli incontri e sugli eventi, come possono esserlo, ad esempio, gli infortuni e le squalifiche di un calciatore.

Questo vale sia per un incontro di campionato che per una coppa europea. Ogni evento è coperto da bookmaker specializzati che coprono le diverse discipline e il calendario dei loro eventi.

Quali considerazioni bisogna fare per scommettere

Consigliamo di prendere in considerazione di piazzare la vostra giocata prima di una gara, un incontro, un evento o di una partita di calcio. La quota di questo genere di scommessa, infatti non comporta nessun tipo di alterazione in seguito agli eventi in corso. Dovete però cercare di considerare quanto segue:

Differenziazione del genere di scommesse per non limitare le proprie probabilità di vincita.

Variazione delle giocate. Mai focalizzarsi su una sola gara soltanto

Non piazzate le vostre scommesse su quote basse, viste come più probabili solo perché considerate più sicure.

Informazione e aggiornamento in merito all'evento

Se siete poco esperti di giocate, di betting online, potete iniziare scommettendo sulle quote pre-match. In questo modo imparerete anche a conoscere voi stessi come giocatore, quanto una vincita o una perdita al gioco influisce sul vostro umore e come. Se giocate live, cioè durante l'incontro, presi dall'adrenalina, non potrete fare tutte le necessarie considerazioni.

Allargate i vostri orizzonti. Non limitatevi a un singolo evento o addirittura a un singolo sport. Ricordate, inoltre, che la routine in questo settore può essere dannosa. Cercate quindi d'interessarvi anche ad altri sport e di differenziare così le vostre giocate.

Date un'occhiata alle quote proposte. Non è detto che una quota bassa sia sicura. In una partita anche la squadra favorita può perdere e nel calcio, qualche volta, Davide batte Golia.

Esistono dei pronostici sicuri?