Calcio. Per il bando del Bacigalupo è questione di giorni. L'Assessore Rossello a Radio Onda Ligure: "Ci auguriamo che anche il Savona possa partecipare" (AUDIO)

Potrebbe già arrivare la prossima settimana, dopo l'approvazione del bilancio previsionale del comune di Savona, la pubblicazione del bando per la riapertura dello stadio Valerio Bacigalupo.

Dopo la chiusura dell'impianto per il fallimento del club biancoblu, all'epoca gestito da Sergio Sgubin a seguito dell'infausta parentesi Patrassi, finalmente l'iter per la concessione della struttura di Via Cadorna sta per partire.

A descrivere gli ultimi sviluppi è stato l'assessore allo sport del comune di Savona, Francesco Rossello, intervenuto oggi pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101.

L'assessore ha auspicato la partecipazione del Savona, anche dopo le dimissioni del presidente Simone Marinelli.

