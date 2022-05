Calcio, Veloce. Gerundo smentisce nettamente le voci sul ritorno in granata: "Non si chi le abbia messe in giro. Perchè no al Savona?"

E' una presa di posizione particolarmente forte quella intrapresa da Mario Gerundo nelle ultime ore.

Il tecnico, reduce dalla prima parte di stagione non fortunata con il Bragno, ha infatti sottolineato l'assenza del suo nome nelle indiscrezioni relative alla prossima stagione,

O meglio, l'unica che sta rimbalzando non sarebbe corrispondente a realtà.

"Tutti mi danno alla Veloce ma non è davvero così - spiega Gerundo - ho ancora tanti amici all'interno della dirigenza e le frequentazioni dipendono da quello.

Non vorrei che questa convinzione degli addetti ai lavori poi non mi facesse arrivare proposte per il nuovo campionato.

Ad esempio, non capisco perchè il mio nome non possa essere accostato al Savona. Sono un savonese ormai a tutti gli effetti e ho portato a casa non pochi risultati importanti in carriera. Bisogna tornare alle basi del calcio dilettantistico: divertimento, rispetto ed educazione. Da qui necessita ripartire per il bene di tutto il movimento".