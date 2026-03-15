Calcio | Promozione. L'Albissole vuole difendere la vetta a Masone, domenica da scontri incrociati tra savonesi e genovesi

Saranno soltanto sei le partite in programma nella domenica dedicata al girone A di Promozione.
Il maltempo ha infatti costretto ieri al rinvio di Savona-Superba, offrendo almeno sulla carta a Praese e Sestrese l’opportunità di allungare il passo.
I verdi saranno impegnati al Merlo contro un Ceriale in buon momento di forma, mentre la formazione guidata da Valmati ospiterà il Ca de Rissi.
Chi difende però la vetta della classifica è l’Albissole, attesa da una sfida da affrontare con grande attenzione sul terreno pesante del “Macciò” di Masone.
Trasferta nel genovesato anche per Legino e Pontelungo, chiamate a misurarsi rispettivamente con Sampierdarenese e Little Club James.
Chi invece potrà contare sul fattore campo è la Baia Alassio: battere il Serra Riccò al Ferrando permetterebbe alle vespe di porre una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria.