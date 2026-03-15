Calcio | Prima Categoria B. Domenica probante per Speranza e Virtus Don Bosco, sarà confronto aperto contro Voltri e Campese

Inizia oggi pomeriggio il nuovo corso tecnico dello Speranza, dopo la separazione con mister Davide Pisano.
I rossoverdi ospiteranno al Santuario il Voltri 87, affrontando così il secondo impegno interno consecutivo dopo la sconfitta di sette giorni fa contro lo Sciarbo & Cogom, oggi avversaria del Multedo.
All’Olmo-Ferro, la Virtus Don Bosco testerà la capacità di reazione della Campese, dopo l'accelerata decisiva posta dalla capolista Olimpic.
In attesa di conoscere la data del recupero tra Rossiglionese e Veloce, il programma si completerà mercoledì sera con la sfida rinviata tra Valsecca e Audace Campomorone.