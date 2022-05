Calcio, Albenga. Roberto Barchi svela l'offerta di Marinelli: "Pronto a farsi carico dell'intero monte debitorio, la proposta è valida fino al 5 giugno"

La settimana decisiva per capire se Simone Marinelli riuscirà ad acquisire l'Albenga è ormai pronta ad iniziare e, dopo qualche giorno di velato e tattico mistero, uno dei rappresentanti dell'ex presidente del Savona è pronto a svelare alcuni dettagli sulla proposta presentata a Gianpiero Colla.

Nella delegazione che si è presentata mercoledì pomeriggio nella città delle torri c'era infatti anche Roberto Barchi , ex membro del direttivo bianconero ai tempi della presidenza Perlo .

E' strano vedere Marinelli in "seconda fila" rispetto alle sue abitudini.

"Chi è a capo di questo tentativo di acquisizione conosce bene l'importanza della piazza di Albenga e non vuole essere fattore di possibili divisioni.

All'incontro con il dottor Colla ero presente come ex membro del direttivo dell'Albenga e al contempo come figura penso apprezzata anche dalle istituzioni ingaune.