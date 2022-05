Festa della pallavolo ligure il 2 giugno con il Trofeo dei Territori a Cogoleto e Arenzano

Va in scena giovedì prossimo 2 giugno a Cogoleto e Arenzano il Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup” riservato alle Rappresentative Territoriali liguri Under 15 maschili e Under 14 femminili.

Le formazioni maschili (leve 2007/2008) giocheranno al PalaCorradi di Arenzano. Alle 10.30 il CT Centro allenato da Marco Cortellini sfida il CT Ponente di Alberto Andreis. Alle 14.30 in campo il CT Levante allenato da Andrea Cecchi contro la perdente di gara 1 e alle 16.30 ancora CT Levante con la vincente di gara 1.

Le formazioni femminili (leva 2008) giocheranno al PalaDamonte di Cogoleto. Prima sfida (ore 10:30) tra il CT Centro di Paolo Repetto e il CT Ponente di Raffaele Sini. Alle 14.30 il CT Levante allenato da Valeria Scisciò affronta la perdente di gara 1 e alle 16.30 la vincente.

Al termine delle competizioni tutte le rappresentative si ritroveranno al PalaCorradi di Arenzano per le premiazioni finali.

Tutte le info e il regolamento sul sito FipavLiguria.it al seguente link

www.fipavliguria.it/wp/wp-content/uploads/documenti/documenti%20FIPAV%20LIGURIA/tornei/2022-TDT-regolamento.pdf