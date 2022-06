Calcio, Savona. Reset quasi totale della rosa, Vittori e Macagno i maggiori indiziati per la riconferma

Nel corso della prossima settimana è attesa una nuova accelerazione sul fronte savonese in vista del totale riassetto del club dopo l'uscita di Simone Marinelli.

La prima settimana del mese dovrebbe portare con sè anche il nome del nuovo presidente, seppur appaia chiaro come le chiavi societarie siano saldamente in mano a Leonardo Mordeglia, oltre ai primi sviluppi sul fronte Prima Squadra.

Ufficializzate le nomine di Davide Girgenti e Cesar Grabinski (al momento bocche cucite per entrambi in attesa della nomina del nuovo addetto stampa) come tecnico e direttore sportivo, c'è curiosità nel comprendere quali giocatori formeranno l'organico che avrà il solo obiettivo di riportare gli striscioni in Promozione.

Dalle indiscrezioni filtrate in queste ore il reset della rosa dovrebbe essere praticamente totale, soprattutto sul fronte dei giocatori più esperti. A conti fatti i soli Vittori e Macagno potrebbero mantenere il proprio posto in organico, più ovviamente qualche under.

Non resta quindi che attendere le prime dichiarazioni dai diretti interessati, in attesa che la cortina fumogena attorno al vecchio delfino inizi a farsi sempre meno densa.