Calciomercato. Il Sassello guarda in alto. Il presidente Piombo conferma mister Valicenti e buona parte dell'organico

E' un Sassello che vuole cambiare passo in vista della stagione 2022/2023.

Con la conferma di mister Valicenti i valligiani puntano alla continuità e al contempo a innescare ambizioni d'alta quota.

"Quest'anno voglio vedere il Sassello - ha esordito senza mezzi termini il presidente Piombo - nella parte alta della classifica".

Un organico in gran parte confermato e numerosi giovani in arrivo comporranno la squadra che milita nel campionato di seconda categoria. È lo stesso Presidente ad annunciare la conferma di mister Valicenti: "Ho fortemente voluto che Antonio si fermasse con noi e lo ringrazio pubblicamente per aver accettato di proseguire il cammino incominciato tre anni fa, nonostante il nostro mister abbia avuto richieste da società più blasonate".

A mister Valicenti pare decisamente piacere, la società dell'Appennino Ligure e lo ribadisce senza se e senza ma: "Un ambiente sereno dove i giovani possono fare esperienza, crescere ed ambire a futuri salti di categoria".

A seguire è stato comunicato l'elenco dei giocatori confermati per la stagione 22- 23: Bolla, Callandrone, Chiappone A., Chiappone S., Deidda, Garbarino, Gilardo, Giusto, Gustavino, Loi, Ottonello, Piccone, Porro, Raineri, Ramognini, Sala, Tallarico, Usai, Vacca, Vanoli.

Il club sta lavorando per integrare la rosa con diversi ragazzi delle leve 2001, 2003 e 2004 che sono del comprensorio di Sassello e paesi limitrofi