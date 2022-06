Calciomercato. La Vadese sonda il colpo per l'attacco, piace Romeo

E' una Vadese insolitamente quieta sul fronte mercato, ma non immobile come uno sguardo distratto potrebbe far presupporre.

Il motivo è che al netto della serie infinita di infortuni riscontrata dalla squadra di Tony Saltarelli, l'organico azzurrogranata avrebbe il potenziale, se largamente confermato, di poter davvero competere per un piazzamento di alta classifica.

Ecco perchè la rosa verosimilmente sarà solamente ritoccata, magari con pochi innesti, ma che possano dare un contributo concreto sul sentiero che conduce a un campionato di vertice.

A tal proposito non sembra sorprendere l'interessamento per Michele Romeo, centravanti classe 1993 nell'ultima stagione al Legino.

Un inserimento di livello per la Prima Categoria, se la trattativa dovesse andare in porto, a testimoniare la volontà della Vadese di essere protagonista di una stagione tutt'altro che interlocutoria.