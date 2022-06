Calciomercato, Veloce. De Luca raddoppia, conferma in Prima Squadra e guida della leva 2014-15

E' una Veloce che farà il possibile per disputare una stagione da protagonista e sanare nel minor tempo possibile la retrocessione in Prima Categoria maturata quest'anno.

La prima ufficialità per i granata arriva per uno dei giocatori maggiormente conosciuti dalle parti del Levratto: il centrocampista offensivo Claudio De Luca.

"Contemporaneamente - sottolinea il club - Claudio sarà l'allenatore della leva 2014 -2015 portando sicuramente entusiasmo ai ragazzi che potranno seguirlo poi in campo e tifare per lui alla domenica al Levratto".