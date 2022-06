Tiro a segno: ad Acqui Terme primeggia Giuseppe Cascione

Sabato, 11 giugno, presso il Tiro Assegno Nazionale di Acqui Terme si è svolta, organizzata dalla Sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Savona, la sessione di tiro con pistola per il 3° Memoriale in ricordo del Gen. C.A. Armando Milanese al quale è dedicata la Sezione stessa. Hanno partecipato all’evento numerosi soci UNUCI di Savona e delle Sezioni Liguri nonché rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo il consueto “alza bandiera”, con l’ascolto dell’inno di Mameli, il Presidente, 1° Cap. Cav. Mario Mazzini ha salutato e ringraziato i presenti, in modo particolare il Presidente del TSN di Acqui Terme, Vallorino Fazzini e il Vice Presidente Galluffo Pietro, che hanno messo a disposizione la struttura, gli sponsor Fox Knives, I.D.S. e M.A.S. che hanno contribuito alla fornitura dei premi messi in palio per tutti i partecipanti. Dopo un breve briefing sullo svolgimento della gara tenuto dal Direttore di tiro e segretario della Sezione UNUCI di Savona, Mar.Ca. CMV-CRI Tiziano Baroncini, ha avuto inizio la gara vera e propria in cui si sono distinti il Brig. Capo CC Giuseppe Cascione che ha totalizzato il miglior punteggio, subito seguito dal 1°Mar.Ltg. CC Alberto Debri e al terzo posto in assoluto il Socio UNUCI Michele Farinetti titolare della ditta sponsor I.D.S. di Savona.

La giornata si è svolta piacevolmente con piena soddisfazione dei partecipanti e si è conclusa in modo conviviale presso il Ristorante Casa di Bacco di Visone. Al termine sono stati consegnati i premi ai vari classificati con l’impegno di ritrovarsi per le prossime sessioni di tiro che si terranno in autunno e saranno dedicate alla memoria del Gen. B. Riccardo Bilotti e del Ten. Piertullio Susco.