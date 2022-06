Calcio, Imperia. La famiglia Del Gratta resta come sponsor, gestione a Gramondo, Ciccione e Ramoino

"La Ssd Imperia è lieta di annunciare il proseguimento della collaborazione con le famiglie Del Gratta e Minasso - Golizio. A seguito di una riunione, svoltasi nella giornata di martedì, è infatti stato siglato un accordo tra le parti. La gestione di prima squadra e juniores rimarrà in capo ai soci della Ssd Imperia Calcio Srl (Gramondo, Ciccione e Ramoino) e non, come inizialmente emerso, a Marco Del Gratta per sopraggiunte vicissitudini lavorative di quest'ultimo", lo scrive in una nota la società di piazza d'Armi.