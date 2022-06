La Liguria del volley parte per il Trofeo delle Regioni

Le selezioni liguri della pallavolo partono oggi per la “Aequilibrium Cup” che si disputa a Salsomaggiore Terme e da domani scenderanno in campo per provare a migliorare i risultati del 2019. Dopo due anni torna il Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione nazionale giovanile organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Il CT della squadra maschile Michele Totire, supportato da Luca Figallo, ha selezionato tredici giocatori: Gabriele Profumo, Andrea Orecchia, Matteo Ventura, Lorenzo Firriolo, Davide Presciutti e Leonardo Tesi (Colombo Genova Volley), Federico Morettini e Enrico Rissotto (Sant’Antonio), Andrea Carello (Albisola Pallavolo), Francesco Dotta (Pallavolo Carcare), Giacomo Toso (Volley Finale), Lorenzo Barla (Imperia Volley) e Matteo Orlandi (Abc Volley Spezia). Responsabile della spedizione è Daria Molina.

In campo femminile il selezionatore Luca Parodi, supportato da Matteo Zanoni, ha convocato Sofia e Ilaria Lauri, Anna Costa, Maria Stella Armando, Sofia Fabiani (Cogoleto), Maria De Camillis, Alice Trabucco e Marta Stagnaro (Normac Avb), Lara Gilardi, Maddalena Fossa, Giorgia Paganello (Serteco Volley School), Matilde Bevacqua e Francesca Michero (Celle Varazze Volley) e Martina Santamaria (Albisola Pallavolo). Responsabile della spedizione è Annamaria Sotti.

“E’ stata una annata importante per tutto il nostro movimento giovanile – sottolinea Anna Del Vigo, presidente del Comitato ligure della Federvolley – e il Trofeo delle Regioni è il momento finale di un bellissimo percorso. Le nostre finali regionali sono state bellissime, combattute. Una grande festa. Ora tiferemo per questi ragazzi e ragazze che rappresentano la nostra Liguria Sono stati selezionati tra tutte le società della nostra regione dopo numerosi collegiali e tanto lavoro dei tecnici che ringrazio per il grande lavoro. I ragazzi ripartono dal 5° posto del 2019 mentre le ragazze dal 14°. In bocca al lupo a tutti!”.