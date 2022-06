L'ALBENGA VERSO SIMONE MARINELLI. Colla e l'avvocato Melani confermano: "Incontro fruttuoso, si va verso una soluzione concordata"

Il canonico quarto d'ora accademico e poi via, dentro gli uffici del Riva.

Si è concluso dopo un'ora e mezza l'incontro tra le delegazioni di Gianpiero Colla e Simone Marinelli.

Presenti gli stessi Colla e Cesare Cometto da una parte, dall'altra gli avvocati Melani, Giannelli e Alessandro D'Angelo.

L'esito è stato più che positivo, come hanno confermato in tandem Gianpiero Colla e l'avvocato Melani: "L'incontro è stato fruttuoso e si è svolto in clima disteso. Abbiamo trovato un punto d'incontro e l'operazione è indirizzata verso un esito positivo. Le tempistiche? Una settimana circa".