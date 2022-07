Calcio, Finale. Imminente l'incontro con Ferraro, contattato anche Simone Barresi

Tutte le strade portano a Flavio Ferraro.

Con l'accordo trovato per il passaggio dell'Albenga a Simone Marinelli, il tecnico valbormidese è di fatto libero per trovarsi una nuova sistemazione.

Il Finale, come già ribadito negli scorsi giorni, ha posto in pole position il nome dell'ex tecnico bianconero, pronto a garantire supporto ed esperienza in un'opera di ricostruzione che si prevede tanto profonda quando complicata.

Entro la mattinata di domani dovrebbe arrivare la fumata bianca.

Nel caso (difficile) la trattativa dovesse incontrare delle difficoltà, l'altro nome in pista è quello di Simone Barresi, ex tecnico della Juniores del Savona.