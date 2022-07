Calcio. Nasce la San Filippo Neri - Yepp Albenga, Prima Squadra e Juniores sotto un'unica bandiera

Colpo di scena all'interno del movimento calcistico ingauno.

Come preventivato la San Filippo Neri concentrerà le proprie energie sul proprio settore giovanile, ma il nome del sodalizio giallorosso continuerà a permanere in Prima Categoria grazie all'operazione portata a termine con lo Yepp Albenga.

Le due Prime Squadre saranno infatti poste sotto un'unica bandiera, così come la squadra Juniores.

La conferma è arrivata dal comunicato congiunto dei club:

Le associazioni sportive San Filippo Neri 1893 e YEPP Albenga comunicano l’inizio della loro collaborazione. A partire dalla stagione sportiva 2022 - 2023, le due realtà si presenteranno con un solo nome: A.S.D. San Filippo Neri 1893 Yepp Albenga.

L’associazione di più recente costituzione, YEPP, si occuperà del campionato di prima categoria e juniores, mettendo a disposizione del nuovo progetto la sua dirigenza, i suoi calciatori, e lo staff tecnico appena nominato. In questo modo la storica realtà del Sacro Cuore potrà dedicare tutte le sue forze al suo fiore all’occhiello, l’insegnamento del calcio alle nuove generazioni, e investire più risorse nell'ammodernamento dei suoi campi, con la realizzazione di un nuovo fondo in erba sintetica sul campo del Sacro Cuore.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di una tradizione lunga 123 anni e di sostenere un nome prestigioso e importante per la nostra città come la San Filippo Neri”, commenta il presidente dell’ASD YEPP Albenga, Alessio Sgarlato. “Per noi, questo attestato di fiducia da parte di una squadra storica, dopo un solo campionato, è la prova che il nome YEPP per il territorio è sinonimo di serietà, capacità organizzativa, e maturità”. “YEPP Albenga ci ha colpito profondamente per il suo impegno nel sociale, per la giovane età e per l’entusiasmo dei suoi dirigenti”, risponde Piero Enrico, presidente della San Filippo Neri. “Unirci a loro è stata la scelta di maggiore coerenza e continuità con la nostra tradizione di sport ed educazione e quella che valorizza meglio le due realtà esistenti”.

La collaborazione tra le due realtà inizia ufficialmente quest’anno e potrà andare avanti e crescere finché entrambe le associazioni avranno il desiderio di vivere questa avventura insieme, sulla base della condivisione di valori come l’inclusione, la solidarietà e l’amore per lo sport.