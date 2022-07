Calciomercato, Savona. Marco Bruzzone e Giacomo Ilardo candidati per la corsia esterna, ufficiale la conferma di Fonjock

Era nell'aria e sostanzialmente già ufficializzata da diversi giorni, ma nel pomeriggio il Savona ha confermato la permanenza di Divine Fonjock anche nel campionato 2022/2023.

Per quanto concerne i nuovi acquisti, sembra esserci un testa a testa per un ruolo nelle corsie esterne biancoblu: il mirino è fissato ancora sul genovese con Marco Bruzzone della Praese e Giacomo Ilardo del Serra Riccò candidati come possibili nuovi ingaggi per mister Girgenti.

Tornando a Fonjock, il centrocampista camurenense non ha nascosto la sua soddisfazione:

"Sono contento per questa conferma. Dovremo lavorare più intensamente, se vorremo raggiungere l'obiettivo prefissato, che tutti sappiamo quale è, e fare tesoro degli errori commessi nella scorsa stagione. La propositività, in campo e negli spogliatoi dovrà essere il nostro cavallo di battaglia”.

Sul fronte uscite, la punta Nicolò Rossetti ha firmato con l'Arquatese, possibile destinazione anche per Spaltro.