Calciomercato. Nessun colpo di scena, il Ceriale ufficializza l'arrivo di Eraldo Kuci

Il comunicato:

Conclusa con successo la mossa di mercato per rinforzare il reparto difensivo: è ufficiale il ritorno in bianco blu di Eraldo Kuci.

Eraldo, difensore centrale classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Savona prima di approdare in serie D al Nissa Fc e al Pierantonio.

In Liguria ha vestito le maglie di Cairese, Bragno e Pietra Ligure. Nella scorsa stagione ha sposato la causa degli striscioni in Prima Categoria.Parliamo di un giocatore di esperienza e carattere e di una persona che in questi anni ha mantenuto un rapporto splendido con i ragazzi e la dirigenza cerialese.

Naturale quindi un riavvicinamento e la conclusione positiva della trattativa