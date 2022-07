Calciomercato, Albenga. Botto tra i pali, dalla Serie B svedese ecco il portiere moldavo Radu Mitu

Il nome di Radu Mitu non non è nuovo per gli uomini mercato dell’Albenga.

Il portiere moldavo era infatti attenzionato da tempo e dopo un costante corteggiamento ha deciso di sposare il progetto del presidente Simone Marinelli.

L’estremo difensore classe 1997 ha vestito le maglie del Milsami, per poi passare in Svezia al Vasalund e in seconda battuta all’Orebro, formazione che milita nella serie cadetta svedese.

Stasera è arrivata l’ufficialità della buona riuscita dell’operazione, a confermare le ambizioni d’alta classifica del sodalizio ingauno.