Calciomercato, colpo del Ceriale: è fatta per Giacomo Fazio dall'Imperia

Giacomo Fazio ha detto “ sì “ alla proposta del Ceriale e, nelle prossime ore , diventerà ufficialmente un giocatore biancoblu andando a rinforzare il reparto arretrato di mister Davide Brignoli.

L’Imperia perde dunque un altro fedelissimo. In neroazzurro, Fazio ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano nel match, in Serie D, contro Casale. Difensore polivalente (centrale o terzino nei quattro, o largo nello schieramento a tre) dal fisico roccioso che, da buon gregario, si è sempre fatto trovare pronto alle richieste degli allenatori.

Con un messaggio sul suo profilo Instagram ha salutato la piazza imperiese, particolarmente capitan Giglio e la sua famiglia con i quali aveva stretto un profondo rapporto. Per la stagione 2022/23 non è arrivata la chiamata da Piazza d’Armi e così ha accettato l’offerta cerialese dalla Promozione, come confermato alla nostra redazione:” Ho un ottimo rapporto con mister Brignoli e il ds Sansalone e il corteggiamento è cominciato due anni fa. Non so se sia stata una scelta della società o dell’allenatore, fatto sta che dall’Imperia non ho più sentito nessuno. Avevo ricevuto offerte allettanti da categorie superiori alla Promozione ma quella del Ceriale mi consentirà di aprire un nuovo capitolo della mia vita.”

Fazio infatti volerà in Australia nel 2023 per motivi di lavoro (e magari calcistici).