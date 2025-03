Calcio, Promozione. L'equilibrio regna al vertice, in zona playout tutto su Finale - Bragno e Legino - Ventimiglia

Sbilanciarsi sull’esito finale del campionato di Promozione, sia in vetta che in coda, è un’impresa ancora troppo ardua.

Bisognerà aspettare il verdetto che ogni domenica verrà emesso dal rettangolo verde, arrivati a sole sette partite dalla fine del campionato.

Il Millesimo tenterà con il Ceriale di mantenere il primato solitario nel match che si disputerà nel fortino giallorosso. Al possibile colpo in trasferta dei biancoblu puntano la Carcarese e il Pontelungo, entrambe impegnate contro due genovesi: per i biancorossi ci sarà il Cella al Corrent, mentre gli ingauni saranno ospiti del Little Club James.

Nelle retrovie attenzione alle sfide salvezza Finale - Bragno e Legino - Ventimiglia. Il programma delle savonesi si completa con Sampierdarenese - Albissole.