Calcio, Albenga. Domenica la presentazione in piazza. Dal mercato arriva Favara e il ritorno di Gabriel Graziani non è una chimera

Non passa giornata senza nuove notizie in arrivo dal fronte Albenga.

Ieri sono arrivate due ufficialità importanti, seppur di stampo differente.

Sul piano organizzativo via libera per la presentazione in Piazza San Michele, domenica 31 luglio, a partire dalle 21:00.

Per la tifoseria sarà l'occasione per abbracciare i vecchi e i nuovi beniamini, tra cui l'ultimo arrivato in ordine cronologico, il difensore centrale Davide Favara, cresciuto nel Vado (classe 2003) e con un passaggio importante all'interno delle giovanili della Sampdoria.

Un mercato che resta attivo quello bianconero, con un possibile sviluppo imprevisto. Per Albenga sta circolando con insistenza la voce del ritorno immediato di Gabriel Graziani, già annunciato per altro dal Casale la scorsa settimana.

Avere entrambi i gemelli in organico, rappresenterebbe un colpo a livello tecnico non indifferente, e al contempo rafforzerebbe le forti ambizioni del club verso un campionato di Eccellenza da assoluto protagonista.