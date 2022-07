Dino Vercelli raddoppia, dopo la Carcarese diventa presidente anche del Cuneo Granda Volley

Dino Vercelli, quarantottenne avvocato savonese già vice presidente dal marzo del 2021, è il nuovo presidente di Cuneo Granda Volley. Vice presidente sarà l’imprenditore cuneese Patrizio Bianco, che torna a ricoprire la carica dopo un periodo di pausa per motivi professionali. Le nomine sono state ratificate dal cda riunitosi nel pomeriggio di lunedì 25 luglio.

IL BIANCOROSSO NEL DESTINO A Dino Vercelli è bastato poco più di un anno nel mondo Cuneo Granda Volley per accettare con entusiasmo l’investitura a presidente. Mesi intensi, che Vercelli ha vissuto sempre in prima fila appassionandosi ogni giorno di più. L’amore per lo sport non è mai mancato al neo numero uno della società di via Bassignano, negli ultimi tre anni anche presidente della Carcarese, che nella scorsa stagione ha centrato il successo in Prima Categoria e il passaggio in Promozione. Un capitolo esaltante che Vercelli, dopo aver individuato di concerto con la dirigenza della storica società ligure un successore che possa raccoglierne al meglio l’eredità, chiuderà per dedicarsi in toto all’altro biancorosso, quello di Cuneo.

DINO VERCELLI, PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «Essere presidente di Cuneo Granda Volley è un grande onore ma anche un onere e un impegno costante. Avrò il privilegio di lavorare con una squadra dirigenziale di alto livello che è pronta a muoversi compatta con l’obiettivo di portare i colori biancorossi il più in alto possibile. Questo anno da vice di José Cartellone, che ringrazio per il lavoro svolto, mi ha permesso di conoscere e apprezzare i dirigenti cuneesi. Sono molto felice di avere come vice presidente un cuneese doc e supporter storico come Patrizio Bianco, e anche della nuova linfa portata dagli ingressi nel cda di Ivan Botta, che oltre a essere sponsor e tifoso ora è uno di noi, e di Emilio Manini, un vero intenditore di pallavolo che porta a Cuneo la sua lunga e vincente esperienza a Busnago».

PATRIZIO BIANCO E CUNEO GRANDA VOLLEY, UNA PASSIONE DURATURA Sponsor di Cuneo Granda Volley dal 2016 con la sua Bianco Moto, concessionaria ufficiale Honda, tifoso sempre in prima linea, vice presidente nell’era Borgna per poi congedarsi per motivi professionali: l’impegno di Patrizio Bianco per la pallavolo femminile cuneese è stato concreto e tangibile negli anni. In questo nuovo corso Bianco è pronto a ricoprire nuovamente la carica di vice presidente e a continuare a coltivare quel sogno che dalla Serie A2 non ha mai smesso di alimentare.

PATRIZIO BIANCO, VICE PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «Negli ultimi sei anni Cuneo Granda Volley è stata per me passione, impegno, sofferenza e gioia. Se guardo al percorso che abbiamo fatto dalla Serie A2 non posso che essere grato e allo stesso tempo consapevole che c’è tanta strada da fare per portare ancora più in alto il nome di Cuneo Granda Volley. Con Dino Vercelli e con i nuovi membri del cda si è creata subito un’ottima sintonia; sono certo che potremo lavorare bene insieme».