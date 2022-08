Calciomercato. Il Borghetto non si ferma, arriva anche Guallini

Continua a muoversi il mercato del Borghetto.

L'ultimo arrivo in ordine temporale riguarda il reparto mediano, con l'inserimento di Francesco Guallini, uno dei tanti under che l'anno scorso ha saputo ben figurare co nla maglia della San Francesco.

La nota granata:

Un altro nuovo innesto per la nostra prima squadra: Francesco Guallini vestirà la maglia granata per la stagione 2022/2023.



Centrocampista classe 2004 proveniente dalla Loanesi San Francesco, si unirà ai tanti giovani già presenti in rosa.



Benvenuto, Francesco. Non vediamo l'ora di vederti in campo!