Moda, sport e brand, il successo delle linee di abbigliamento

La moda è un elemento ormai onnipresente nelle nostre vite. Un aspetto che va dal dress code a lavoro alla nuova maglia della nostra squadra del cuore. Un trend che non è ovviamente passato inosservato ai più grandi brand e in tante occasioni anche a famosi sportivi, che hanno deciso di sfruttare il sempre crescente interesse verso la moda per avviare in molti casi la propria linea di abbigliamento.

I marchi di abbigliamento dei calciatori

Sono diversi i giocatori che hanno deciso di sfruttare la propria popolarità per allargare il proprio business e iniziare una linea di abbigliamento. È il caso di David Beckham, il quale ha creato un esclusivo brand chiamato The Garrison Tailors. Anche Mesut Özil ha lanciato il suo marchio M10 Streetwear, come simbolo di inclusività e multiculturalità; e non poteva mancare Lionel Messi: la pulce, infatti, ha creato il The Messi Store, un brand di moda personale. Sono moltissimi altri i calciatori che hanno deciso di dedicarsi al mondo della moda: da Rio Ferdinand a Tiemoué Bakayoko, da Jesse Lingard a Memphis Depay.

Le linee di moda sportiva

Ma il binomio tra moda e sport non riguarda solo le linee di abbigliamento create dai calciatori. Anche la stessa moda sportiva e la tendenza nuova dell'athleisure, ovvero il trend di indossare capi pensati per le attività sportive in contesti glamour o formali, sono segnali dell'ingresso dello sport nel settore fashion. Tra gli stilisti storici che hanno contribuito a creare il cosiddetto sportswear, invece, ci sono l'immortale Coco Chanel, appassionata di sport, e l'Italiano Emilio Pucci. Entrambi hanno creato linee di abbigliamento fondamentali per il mondo dello sport, tra la tuta da sci creata da Pucci e i completi da tennis di Chanel.

Gli atleti come testimonial

E nel binomio sport/moda non poteva mancare un riferimento ai celebri testimonial di marchi esclusivi. Basti pensare alla campagna pubblicitaria di Armani con il testimonial d’eccezione: CR7, che ha collaborato ovviamente anche con altri marchi importanti. Da parte sua, Lionel Messi ha posato per Dolce&Gabbana, mentre Rushford è stato il volto per Burberry e Depay per Valentino.

Un trend destinato ad allargarsi a molti altri sport, con la moda onnipresente sullo sfondo e non solo.