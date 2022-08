Calciomercato, Borghetto. I granata riabbracciano Tommaso Decia

Durante la settimana che si è conclusa da poco il Borghetto ha avuto modo di portare a termine ancora un'operazione in ingresso.

Un vero e proprio ritorno per i granata, dato che dopo le esperienze nei vivai di Savona e Vado Ligure, seguite alla militanza in Prima Squadra con Ceriale e Pietra Ligure, il team borghettino avrà modo di riabbracciare Tommaso Decia.

Il comunicato:

Un altro nuovo innesto di qualità per la nostra prima squadra: Tommaso Decia vestirà i nostri colori per la stagione 2022/2023.



Un settore giovanile tra Borghetto, Savona e Vado Ligure. Poi le esperienze in Promozione ed Eccellenza, con Ceriale e Pietra Ligure.



Dopo tanti anni, Tommaso torna a casa con molta esperienza in più e con l'obiettivo di mettere le sue grandi qualità al servizio della nostra maglia.



In bocca al lupo, Tommaso!