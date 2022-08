Finale, per Alessandro Debenedetti si spalancano le porte di Villa Rostan: ufficiale l'approdo al Genoa

"Lieti di aver accompagnato il ragazzo in un importante cammino di crescita che lo ha portato alle porte del professionismo, tutta la famiglia giallorossoblu augura a 'Debe' le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, nella speranza possa raccogliere le soddisfazioni che merita per l'impegno, la serietà e la correttezza sempre dimostrate".

Intanto il nome della punta finalese, con un passato peraltro nelle giovanili della Sampdoria nel ruolo di centrocampista prima di essere convertito in punta dal tecnico ingauno, è già apparso nei tabellini dell'amichevole disputata ieri dai Grifoncini con una presenza nel secondo tempo.