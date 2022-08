Calcio, Soccer Borghetto. Il presidente Ferrara ringrazia il Borgio Verezzi: "Ci sentiamo benvoluti"

E' iniziata ormai da diversi giorni la convivenza allo stadio di Borgio Verezzi tra la società di casa e il Soccer Borghetto.

La società del presidente Ferrara avrà infatti a disposizione il terreno di gioco dei rossoblu per gli allenamenti settimanali, disputando le gare interne all'Oliva di Borghetto.

"Purtroppo i nostri problemi sono ben noti e risaputi - ha commentato laconicamente il presidente Ferrara - ma ci tenevo a ringraziare pubblicamente Fabio Cordiale e tutto il Borgio Verezzi per l'accoglienza che ci hanno riservato.

Dal campo, alla palestra, passando per il ristorante, stiamo avendo il modo di sentirci davvero benvoluti".

Dichiarazioni a cui ha replicato lo stesso Cordiale, al campo insieme alla vicepresidente Pennino, alla Responsabile Elena Orlandini e alla tesoriera Grazia Campana: "Stiamo facendo il possibile per non far mancare nulla al Soccer Borghetto. Averli con noi è un piacere e ci auguriamo che possano sentirsi davvero a casa".