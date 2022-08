Calcio. Serie D: slitta la composizione dei gironi, oggi nuovo test per il Vado con il Campomorone

Molti spifferi provenienti dai corridoi della Lega Nazionale Dilettanti davano ormai per imminente la pubblicazione dei gironi del prossimo campionato di Serie D

La curiosità per conoscere le avversarie delle ponentina probabilmente vivrà qualche giorno in più del previsto, dato che lo slittamento dell'ufficialità per i vari raggruppamenti sembra slittare rispetto alle previsioni.

Il TAR ha infatti accolto la richiesta di sospensione del provvedimento atto all'esclusione del Giarre, a corredo dell'ennesima estate dove la giustizia sportiva l'ha fatta da padrona.

Il Vado aspetta quindi di conoscere i nomi dei nuovi avversari, concentrandosi sul lavoro all'interno del rettangolo verde. Oggi pomeriggio al Chittolina è previsto un altro test match, questa volta con il Campomorone Sant'Olcese.