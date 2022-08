Calcio, Albenga. Passo avanti per Elena Gastaldi, ora è socia del club

L'impegno di Elena Gastaldi è sempre stato sottolineato con grande forza dal neo presidente Simone Marinelli fin dal giorno della sua nomina.

Una fiducia tangibile, culminata nell'ingresso della segretaria generale bianconera all'interno dei quadri sociali ingauni.

Ecco il benvenuto dello stesso presidente e dell'altro socio, Roberto Cancellara:

"Il presidente Simone Marinelli e il socio Roberto Cancellara, con tutta la società A.S.D. Albenga 1928, sono onorati e orgogliosi di comunicare l’ingresso in società di Elena Gastaldi.

Elena, infaticabile segretaria generale del nostro sodalizio, che in questi mesi ha ben impressionato la nuova dirigenza bianconera, conquistando tutti, in primis il presidente Marinelli, per l’attaccamento ai colori sociali e la sua dedizione al lavoro di segreteria. Con la sua entrata in società, l’organico societario è ora al completo.

Ad Elena i complimenti e gli auguri da parte di tutta l’A.S.D. Albenga 1928".