Volley, Serie C. Avanti con le riconferme in casa VBC Savona

Il VBC Savona prosegue con le conferme, quest'oggi tocca a Daniele Travi!



Per la banda classe 1996 si tratta della terza stagione in biancorosso, fin qui una Coppa Liguria di Serie D e una salvezza in C.



"Mi aspetto una squadra in grado di potersela giocare con tutte le squadre del campionato" - è sicuro Travi -"Ci divertiremo senz'altro".