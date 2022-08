Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Alle 18:00 si completa il programma della prima giornata, domina Imperia - Albenga

Dopo il gustosissimo antipasto di ieri sera tra Arenzano e Cairese (vinto 4-2 dai valbormidesi), il menu di Coppa Italia di Eccellenza è pronto a regalare una domenica altrettanto stimolante.

A dominare il palcoscenico non può che essere Imperia - Albenga: la rivalità tra le due piazze e soprattutto le altissime ambizioni delle squadre di Lupo e Buttu, renderanno già particolarmente intrigante l'esito del match delle 18:00 in programma allo stadio Ciccione.

Sul fronte delle squadre ponentine il programma si chiude qui (il Finale osserva oggi il proprio turno di riposo) ma, sempre alle 18:00, prenderà il via anche la stagione per tutte le squadre che vorranno puntare al salto in Serie D (su tutte la Lavagnese) e per chi farà il possibile per continuare a militare anche il prossimo anno nel massimo campionato regionale.

A seguire il quadro delle partite.

GIRONE A

IMPERIA CALCIO SRL - ALBENGA

Arbitro: Anton Giulio Ermini di Genova

Assistenti: Enrico Conio di Genova e Andrea Poggi di Genova

GIRONE C

FOOTBALL GENOVA CALCIO - VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Filippo Morbelli di Albenga

Assistenti: Ivano Sciallero di Genova e Giuseppe Nicolosi di Genova

GIRONE D

ANGELO BAIARDO - CAMPOMORONE SANT OLCESE

Arbitro: Igor Nicola Viviani di Genova

Assistenti: Matthias Crisafulli di Imperia e Gezim Rushanaj di Genova GIRONE E

ATHLETIC CLUB ALBARO - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Arbitro: Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga

Assistenti: Valerio Bonavita di Albenga e Christian Lazzarotti di Genova GIRONE F

FORZA E CORAGGIO - CANALETTO SEPOR

Arbitro: Pietro Francesco Donati di Chiavari