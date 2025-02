Calcio. Prima Categoria: il Savona rallenta contro una buona Vadese, Rignanese e Testi firmano l'1-1 del "Chittolina"

VADESE - SAVONA 1-1 (44' Testi - 34' Rignanese)

FINISCE QUI! LA VADESE RALLENTA LA CORSA DEL SAVONA: al "Chittolina" finisce 1-1 con le reti nel primo tempo di Rignanese e Testi. Striscioni furenti per la direzione di gara di Romeo di La Spezia, prestazione comunque super da parte degli azzurogranata salvati in extremis da una prodezza di Cerone a evitare il ko in pieno recupero

91' autentico miracolo di Cerone! Cherkez col destro trova la deviazione di Salis neutralizzata da un'autentica prodezza del portiere azzurrogranata che salva letteralmente la porta

89' minuti finali per Ruben Tona, esce Testi

88' forza la conclusione da distanza impossibile G. Piu, pallone alle stelle

85' Briano apre a sinistra per Damonte, sinistro in corsa che si perde a lato. Nella Vadese, che in questa ripresa non ha ancora cambiato nessuno, si prepara Lanzarotti, esce Tavarone

83' ci prova Salis da fuori, manca la mira nel destro del centrocampista degli striscioni, che mandano in campo anche Cherkez (al posto di Gaggero) per questo finale

80' ammonito il tecnico biancoblu per proteste, inferocito anche il pubblico di fede savonese

78' G. Piu da posizione defilata trova l'opposizione di Cerone, i biancoblu reclamano poi un altro tocco di mano di un giocatore azzurrogranata, per Romeo è tutto regolare tra il disappunto più totale di Cola e di tutta la panchina

76' sta collezionando angoli in serie il Savona, che in questa ripresa non ha mai impensierito seriamente Cerone

75' Cola si gioca anche la carta Mata, esce Apicella

73' corner sciupato dal Savona, scambio corto tra Salis e Briano che perdono la palla nei pressi della bandierina

68' esce Rignanese, dentro N. Piu

63' angolo per una Vadese che continua a tenere testa al Savona, poco incisivo in questa prima parte di ripresa

59' secondo cambio ordinato da Cola, Colombo rileva Garbini

54' Damonte-Rignanese-Briano, sinistro in diagonale dell'esterno savonese che si spegne a lato

51' Damonte rileva Fancellu, si sposta a destra Durante

49' si sta infiammando la partita, restano a terra in area due giocatori dopo uno scontro sul corner battuto da G. Piu, Cola invita tutta la panchina a mantenere la calma

48' contatto in area tra Samba e Rignanese, altre proteste furibone da parte del Savona che invocava il penalty

Si riparte

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina": è 1-1 tra Vadese e Savona, di Rignanese e Testi le due reti che stanno fin qui decidendo la sfida

44' IL PAREGGIO DELLA VADESE! Pallone in profondità di Albanese per lo scatto di Testi, che fulmina Bova con uno scavetto morbido che si infila sotto la traversa. A dir poco veementi le proteste del Savona per la posizione dell'attaccante ex Letimbro, Romeo convalida comunque la rete

38' sgroppata di Gaggero a sinistra che riesce poi a mettere in mezzo un pallone calciato in semi sforbiciata da Fancellu, Cerone blocca sul primo palo

34' RIGNANESE! LA FIRMA DEL BOMBER SUL VANTAGGIO DEGLI STRISCIONI! Dai e vai tra Garbini e Durante sulla corsia di sinistra, ennesimo cross al bacio dell'esterno ex Celle Varazze che Rignanese infila di testa alle spalle di Cerone

32' traiettoria di Briano a rientrare, Garbini tutto solo sul secondo palo incorna di potenza sfiorando la traversa, prova ad alzare i giri del motore il Savona

31' cross di Apicella che pesca sul secondo palo G. Piu, sinistro masticato da buona posizione che viene poi deviato in corner

29' traversone nel cuore dell'area piccola ad opera di Durante, Rignanese e G. Piu non riescono a trovare la zampata vincente, si scatena il contropiede della Vadese neutralizzato da Schirru e Apicella

28' cambio nella Vadese, esce D'Anna, al suo posto Sabally

26' Durante appoggia troppo leggero all'indietro, Fabbretti ne approfitta cercando di sorprendere Bova, attento a respingere con i pugni

24' errore difensivo dei padroni di casa, Briano ruba palla e si ritrova a tu per tu con Cerone, bravo ad opporsi al mancino dell'esterno biancoblu

21' D'Anna in ritardo su Briano, scatta il cartellino giallo per il numero sei azzurrogranata

20' partita combattuta, la Vadese sta tenendo testa al Savona con intensità e carattere in questi primi venti minuti di gara, la squadra di Cola non sta ancora riuscendo a scaricare a terra tutti i propri cavalli

16' da esterno a esterno: traversone preciso di Fancellu, Durante sul secondo palo non arriva per questione di centimentri

15' ancora un piazzato per i padroni di casa, Raffa scodella in mezzo dove Schirru di testa fa buona guardia

12' prova ad affacciarsi in avanti anche la Vadese, Garbini contrasta Raffa e concede il primo tiro dalla bandierina a favore degli azzurrogranata

10' Rignanese di petto appoggia per G. Piu, destro in corsa da fuori che si impenna senza centrare lo specchio

6' punizione dal limite di Rignanese, respinge la barriera sui piedi di Briano che non riesce poi a concludere

4' squalificato Oliva, che schiera la sua Vadese con la difesa a tre e il tandem offensivo Testi-Tavarone, nel Savona rientra Bova tra i pali, mentre in mediana, al posto di Carro Gainza squalificato, c'è Gaggero

1' tribuna gremita al "Chittolina", Romeo di La Spezia dà il via alla gara

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Cerone, Samba, Fabbretti, Vacca, Crino, D'Anna, Raffa, Uruci, Testi, Albanese, Tavarone. A disposizione : Ceraolo, Fiori, Sabally, Carvisiglia, Lanzarotti, Tona, Marchelli, Menga. Allena tore : Oliva

SAVONA: Bova, Fancellu, Durante, Schirru, Garbini, Apicella, G. Piu, Gaggero, Rignanese, Salis, Briano. A disposizione : Fois, Mata, Colombo, Incorvaia, Doci, Berruti, Damonte, Cherkez, N. Piu. Allenatore : Cola

Arbitro: Romeo (SP)