Calcio, Coppa Italia Promozione. Troppo Pietra per un Soccer Borghetto in dieci 90': all'Oliva finisce 1-6

SOCCER BORGHETTO - PIETRA 1-6 (8' Zaccaria - 2', 44' Rovere rig., 16' Odasso, 29' Mehmetaj, 33' Insolito, 73' Szerdi)

45' Non c'è recupero, si chiude qui un match mai in dubbio nel punteggio.

42' Scintille tra Staltari e Ponzo, l'ex Cairese e Finale ammonito come un membro della panchina borghettina.

35' Non mancano i contrasti in campo, ma oramai il match non ha veramente più nulla da chiedere.

24' Lascia il campo Szerdi, Pisano ridisegna il Pietra mandando dentro un'altra punta, Battuello.

23' Ci prova anche Ballone per il Pietra dalla stessa posizione da cui il compagno argentino ha marcato la sesta rete pietrese, stavolta Rossi vola e devia in angolo.

18' SESTA RETE DEL PIETRA! Szerdi trova il giusto angolino da calcio di punizione centrale.

16' Manda nella mischia Barone e Angelico mister Delfino per mischiare le carte nel suo Soccer Borghetto. Nel Pietra dentro Bolia.

12' Altra sostituzione pietrese: fuori Rovere, dentro Dominici.

10' Squadre ormai in campo al piccolo trotto, ritmi quasi soporiferi anche se la squadra di casa prova a tirare fuori l'orgoglio.

1' Parte con un doppio cambio del Pietra la ripresa: Puddu e Ballone prendono il posto di Odasso e Insolito.

SECONDO TEMPO



45'+1' Prova a dare una scossa ai suoi con una serpentina per vie centrali Auteri, la difesa avversaria lo ferma e il signor Gorlero fischia la fine della prima frazione.

44' C'E' ANCORA GLORIA PER ROVERE! Quinta marcatura per il Pietra, stavolta da azione per il capitano biancazzurro.

44' Buona serie di fraseggi per la formazione borghettina ma Ponzo libera l'area.

41' Ancora un piazzato pericoloso per il Pietra propiziato dal piede di Rovere, bravo Rossi a opporsi quasi alla disperata al tentativo di Mehmetaj che poi cadendo commette fallo sullo stesso portiere avversario.

39' Ormai è già un monologo della squadra biancazzurra, il Soccer Borghetto prova a costruire qualcosa di fronte a un insoddisfatto Delfino. Ora Rovere riesce ad aprirsi sulla sinistra e mettere in mezzo un cross interessante che nessuno riesce a deviare in porta.

33' QUARTA RETE DEL PIETRA! Funziona il pressing predisposto da mister Pisano e Szerdi riesce a pescare in volata Insolito freddo, appena entrato in area, a scavalcare l'estremo ospite.

30' Primo ammonito della partita, è Odasso. Sulla punizione laterale attento Vernice a uscire in presa alta.

29' TRIS PIETRA, MEHMETAJ! Punizione dal lato corto dell'area borghettina calciata da Rovere, sulla traiettoria a rientrare svetta Mehmetaj che di testa supera Rossi.

21' Conclusione di Insolito per i biancazzurri che sfiorano il tris, Rossi si salva in angolo. Intanto la squadra di casa cambia: fuori Kacellari, entra Gagliardo.

20' Giocata verticale del Pietra dalla difesa, scarico per Mehmetaj che si fa ingolosire dal tiro dalla distanza ma sbaglia completamente mira.

16' TORNA AVANTI IL PIETRA! Odasso apre il compasso col sinistro e disegna una traiettoria imprendibile per Rossi.

14' Penetra sulla destra il Pietra con Rovere ma il capitano al momento di mettere il cross in mezzo viene anticipato.

8' TROVA IL PAREGGIO LA SQUADRA DI CASA! Bravo Vernice a salvare prima in angolo una conclusione degli avanti borghettini e poi, sul corner, a respingere una prima conclusione in mischia. Zaccaria però è il più lesto di tutti e insacca.

5' Soccer Borghetto già costretto a inseguire e riorganizzarsi. Delfino sceglie di spostare Zaccaria al centro della difesa insieme a Daprile, sull'esterno mancino scala Paolo Calcagno.

2' PIETRA IN VANTAGGIO! Rovere dal dischetto spiazza Rossi e non sbaglia.

1' Partenza shock per il Soccer Borghetto: palla lunga verso Insolito che sorprende la difesa di mister Delfino, l'ex Loanesi salta Rossi in uscita e viene atterrato da Carro Gainza. Gorlero indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso per l'uruguayano.

1' Squadre schierate in campo, padroni di casa in completo nero, ospiti in tenuta biancazzurra e pantaloncini neri.

PRIMO TEMPO

Ecco le scelte dei due tecnici.

SOCCER BORGHETTO: Rossi; Tripodi, Zaccaria, Gasco, Daprile, Carro, Staltari, Kacellari, Gibertini, Auteri, P. Calcagno.

A disposizione: Gallo; Angelico, Taku, Serra, Gagliardo, Giglio, Barone, Di Lorenzo.

Allenatore: G. Delfino

PIETRA LIGURE: Vernice; Pili, Ponzo, Ayalas, G. Insolito, Rovere, Mehmetaj, Szerdi, Guaraglia, Varaldo, Odasso.

A disposizione: Duberti; D'Aprile, Corciulo, G. Puddu, Dominici, Aicardi, Ballone, Bolia, Battuello.

Allenatore: M. Pisano

Arbitro: F. Gorlero di Imperia

Assistenti: S. Colella e G. Lazzaro di Imperia

I fari sono senza ombra alcuna di dubbio puntati sul campionato, al via tra pochissime settimane, eppure la Coppa Italia resta primo palcoscenico ufficiale di stagione in cui un passo falso può essere comunque mal digerito e non senza fatica.

Da un lato perché il Soccer Borghetto, targato in questa nuova versione '22/'23 da Giancarlo Delfino, resta pur sempre il campione in carica di una competizione che ha lasciato in eredità per stasera diversi squalificati dopo la finale col Bogliasco dello scorso anno.

Dall'altro perché è assai improbabile non attendersi da un tecnico esigente come Mario Pisano che il suo Pietra Ligure, il cui obbiettivo è senza dubbio il ritorno in Eccellenza, il massimo dell'impegno anche nel calcio quasi agostano.